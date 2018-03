GIULIANOVA, SARÀ MESSO IN SICUREZZA IL LUNGOMARE NORD

GIULIANOVA. Semaforo verde per la messa in sicurezza del tratto terminale del lungomare nord in corrispondenza della curva oltre la quale è presente un'ampia area pedonale affiancata al percorso ciclo-pedonale. L'intervento, che prevede la realizzazione di un guard-rail rinforzato e dotato di segnalazioni luminose di avviso insieme con la piantumazione di essenze arboree ed altre opere per il decoro urbano, vedrà il congiunto impegno finanziario del Camping Golden Beach, che metterà a disposizione 7.422,50 euro, e del Comune, che ha stanziato 6.020,55 euro.