TIRA FUORI PISTOLA E MINACCIA AUTOMOBILISTA, ARRESTATO IN A14

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Alla guida di un suv Porche con targa doganale ha minacciato con una pistola spianata un altro automobilista, probabilmente per motivi di sorpasso o simili. E' successo ieri notte lungo l'A14, all'altezza di Ancona. La vittima ha chiamato la polizia stradale, e il conducente del fuoristrada, A. I., 46 anni, di Teramo, è stato arrestato al casello di San Benedetto del Tronto, da una pattuglia della Stradale di Porto San Giorgio. In auto aveva una pistola automatica con la matricola abrasa. Verrà processato per direttissima ad Ascoli Piceno, con l'accusa di minaccia aggravata.