E’ NATO IL CAMS, COORDINAMENTO CHE PROMUOVE L’USO DELLA BICI

MOBILITA’. ABRUZZO. E’ nato il Cams, coordinamento regionale delle associazioni abruzzesi che promuovono l’uso della bicicletta per gli spostamenti urbani ed il turismo, con rappresentanti delle associazioni PescaraBici Fiab, Fiab Vasto Pedala, Comitato Mobilità Sostenibile Marsicana, Bicincontriamoci Sulmona, Legambiente FIAB Giulianova e Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano oltre ad aderenti della Critical Mass e Salvaiciclisti.

«Il coordinamento vuole essere un punto di riferimento per le azioni in favore di un ambiente urbano a misura d’uomo e per le politiche, a livello locale, regionale e nazionale, sulla mobilità sostenibile ed il turismo di qualità, con specifico riferimento all’uso della bicicletta», dicono i promotori. Tra gli intenti dei vari gruppi ci sono l’applicazione della L.R. 8/2013 sulla mobilità ciclistica, la realizzazione di percorsi ciclopedonali diffusi, la pianificazione delle città con particolare attenzione alla mobilità ciclabile e pedonale, la promozione di stili di vita più sani e del rispetto della natura, del paesaggio e delle tradizioni storico culturali della nostra regione. A breve il coordinamento di associazioni preparerà delle linee guida da sottoporre ai candidati alle prossime elezioni amministrative in modo da condividere le azioni che porterebbero i nostri territori a competere con le più avanzate realtà europee.