PROROGATI CONTRATTI A PERSONALE PRECARIO

L'AQUILA. La giunta comunale ha prorogato i contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Lo rende noto l'assessore alle Risorse Umane Betty Leone che ha presentato la proposta deliberativa.

"I contratti per il personale precario, - ha spiegato l'assessore Leone - assunto a seguito del sisma, sono stati prorogati fino al 31 agosto 2014, mentre quelli del personale degli asili nido comunali fino al 30 giugno. Si tratta di professionalità importanti per l'ente, dal momento che operano in settori strategici nella fase attuale e connessi ai vari aspetti della ricostruzione e delle politiche di sostegno alle famiglie. Dipendenti - ha concluso l'assessore - che hanno sviluppato competenze specifiche e un preziosi bagaglio di esperienze, costituendo un supporto fondamentale per gli uffici e i settori cui sono assegnati".