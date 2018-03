LO COSTRINGONO A RIAPRIRE BAR E PORTANO VIA TUTTO L'INCASSO

TERAMO. Aveva appena chiuso il bar quando due uomini lo hanno bloccato costringendolo, sotto minaccia, a riaprire. Hanno quindi portato via l'incasso della giornata e una stecca di sigarette. E' accaduto intorno alle 2 al dipendente di un bar a Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il barista era appena salito in auto quando i due uomini si sono avvicinati e uno di loro ha rotto un finestrino con una spranga di ferro. L'uomo è stato quindi costretto a scendere e ad aprire l'esercizio commerciale. I militari della compagnia di Alba Adriatica stanno cercando elementi per identificare i due rapinatori anche con il supporto delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti in zona.