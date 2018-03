INCIDENTI STRADALI: SCONTRO AUTO-PULLMAN A SPOLTORE

SPOLTORE. Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di ieri, a Spoltore, tra un'automobile e un autobus di linea, su cui viaggiavano una ventina di persone. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti tra i passeggeri del pullman. Stando a una prima ricostruzione, poco dopo le 19, un autobus dell'Arpa stava percorrendo la strada statale 16 bis che da Pescara porta a Spoltore, quando è stato urtato frontalmente da un'automobile che si è immessa sulla via da una traversa laterale senza rispettare il segnale di stop. L'automobile, guidata da una 52enne, è priva di assicurazione; presente sul veicolo un contrassegno assicurativo, risultato falso. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Uno dei passeggeri che viaggiavano sul pullman ha inizialmente lamentato dei dolori ad una gamba, ma non si è reso necessario l'intervento del 118. Sul posto, per i rilievi, gli uomini della Polizia municipale, agli ordini del comandante Panfilo D'Orazio.