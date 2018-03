FRATELLI D’ITALIA, 11.170 CITTADINI AL VOTO PER LE PRIMARIE

POLITICA. ABRUZZO. In Abruzzo i cittadini che si sono recati alle urne tricolori sono stati 11.170, di cui ben 2670 nella Provincia di Pescara, per la nomina del Presidente Nazionale (Giorgia Meloni ), per indicare il simbolo che sarà il logo del nuovo soggetto politico e per scegliere i 16 grandi elettori: Profeta Carolina, De Vincentiis Antonio, Ricotta Nicola, Foschi Armando, D’Alleva Manuela, Leone Lidia, Caporale Fabio, Stefanini Rina, Iezzi Gioele, De Vincentiis Roberto, Di Marcoberardino Alessandro, Paiuzza Franco, Nardicchia Silvio, Baldati Alessandro, Saladino Fortunato Mario, Tilli Elio. Parteciperanno di diritto Petri Alessandra (consigliere regionale ) e Petri Roberto (membro della segreteria nazionale). Gli eletti rappresenteranno Pescara e Provincia all’assemblea nazionale costituente che si terrà a Fiuggi l’8 e 9 marzo.