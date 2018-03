DA ROTTERDAM ALL'AQUILA: L'INFERNO DI STEFANO ODOARDI APPRODA AL MOVIEPLEX

SPETTACOLO. L’AQUILA. Direttamente dal Festival Internazionale del cinema di Rotterdam (Olanda), giunge nelle sale del Movieplex Mancanza - Inferno, un film di Stefano Odoardi, prodotto dalla O Film e dalla

Strike Fp con il contributo dell'associazione Hatha Ciudad Onlus. Il 25 febbraio alle ore 18.30, il film verrà proiettato, in prima nazionale, sugli schermi della città che ne ha ispirato la trama e la scenografia.

Unica attrice professionista della produzione è Angelique Cavallari che, nelle vesti di un angelo, si aggira nel cuore della città ferita ed, in questo inferno surreale e contemporaneo, diffonde un messaggio di speranza, ispirata dai versi delle Elegie Duinesi di R.M. Rilke. Ma il cast diviene ancor più d’eccezione grazie ad una inedita e multiforme presenza: venti abitanti della città dell'Aquila, per la prima volta davanti alla cinepresa, interpretano il ruolo di venti dannati che, attraverso la propria introspezione, danno voce alle macerie interiori di tutti noi. Ed inoltre, sopra ogni cosa, la città. La città dell’Aquila che, apparentemente finita, respira e sembra attendere respiro d’uomo. In un visionario rimando tra poesia e realtà, nel rappresentare l'esperienza del dolore, dalla disperazione alla rinascita, la morte prima della vita, il film commuove e consola.

I dannati: Luigi Fiammata, Giampiero De Santis, Piercesare Stagni, Francesca Petrozzi, Simona Lamparelli, Annamaria Di Gregorio, Alessandra Busilacchio, Domenico Cordeschi, Micol Califano, Syria Giuliani, Principe Valeri, Francesca Spennati, Luigi Di Iulio, Fabrizio Villacroce, Roberto Martella, Damiano Berardi,Carolina Tosone, Emilio Brambilla, Francesca Sanlorenzo, Ciro Improta. Montaggio: Gianluca Stuard

Assistente di produzione: Giada Panella. Musiche di Andrea Manzoli interpretate dal soprano Valentina Coladonato. Suono: Diodato Salvatore e Alessio Deventi. Trucco: Ambra Castri