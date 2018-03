L’AQUILA E L’ABRUZZO NEI REPORTAGE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA

ABRUZZO. La sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia prosegue nella sua attività di documentazione del territorio grazie all’impegno degli allievi del corso di “Reportage Audiovisivo”. Alla fine del 2013 gli allievi, iscritti alla prima annualità, hanno completato le loro esercitazioni didattiche che verranno mostrate al pubblico e alla stampa nell’Auditorium del Parco dell’Aquila martedì 4 marzo alle 17.30, con ingresso gratuito.

I filmati rappresentano un ideale dialogo con i personaggi che gli allievi hanno deciso di “seguire” per le loro narrazioni audiovisive; un dialogo che non necessariamente approda a delle risposte definitive, ma tende a mettere meglio a fuoco realtà ed esistenze spesso osservate con uno sguardo distratto.

In particolare, protagonisti dei reportage prodotti dal Centro Sperimentale di Cinematografia – sede Abruzzo, sono: il microcosmo solidale di Piazza d’Arti, le attività del collettivo di CaseMatte, due adolescenti di fronte ai loro dubbi e ai loro desideri per una città da ricostruire, il lavoro di un falconiere nel paese di Casentino. Questi i titoli e gli autori: “Mondodì” di Luca Antonetti e Jacopo Brucculeri, “Casematte – storie di (r)esistenza” di Valentina Traini e Arianna Vergari, “L’Ostacolo” di Marco Camilli e Federico Francioni, “Zeus” di Yan Cheng.