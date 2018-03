SI TUFFA IN MARE PER MORIRE, VEDOVA SALVATA DAI PASSANTI

TORTORETO. Voleva lasciarsi morire in mare ma qualcuno, a spasso sulla battigia, l'ha vista in acqua ed ha compreso l'intento suicida della donna e l'ha salvata. E' accaduto stamane nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento Odeon a Tortoreto. Una vedova di 65 anni e' stata strappata ai flutti e tirata a riva mentre qualcun altro a spasso con il proprio cane, hanno chiamato i carabinieri. La donna si trova ricoverata in ospedale ed e' in osservazione.

Non si conoscono i motivi del gesto.