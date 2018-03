IMPIANTI EOLICI, INCONTRO PUBBLICO SABATO 1 MARZO A CIVITALUPARELLA

AMBIENTE. CIVITALUPARELLA. Il comitato cittadino “La Difesa” di Civitaluparella organizza, per sabato 1 marzo alle ore 15.30 presso la sala dell’ edificio scolastico di Piazza Marconi, un incontro pubblico con le associazioni ambientaliste ed i comitati cittadini di Villa Santa Maria, Quadri e Pizzoferrato per discutere della «colonizzazione eolica del territorio del Medio Sangro» con progetti che riguardano i comuni di Civitaluparella, Colledimezzo, Quadri, Pizzoferrato, Montelapiano, Montebello sul Sangro e Fallo.

A pochi giorni dalla Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione Abruzzo per il 6 marzo finalizzata al rilascio della Autorizzazione Unica alla Civitaluparella Wind srl per lavori di realizzazione impianto eolico in Località Colle del Vento a Civitaluparella con annessa mega stazione elettrica nel Comune di Villa Santa Maria , il Comitato Cittadino “La Difesa” sottoporrà ai Comitati una proposta di protocollo di intesa per la costituzione di un coordinamento dei comitati cittadini a difesa del territorio del medio sangro che sia «un “canale di collegamento” tra i vari Comitati Cittadini del Medio Sangro al fine di creare una sinergia tra gli stessi con lo scopo di studiare, sviluppare e diffondere le tematiche della difesa dell’ambiente e della salute, con particolare riferimento alle problematiche strettamente legate al territorio del Medio Sangro. L’intento è quello di armonizzare le varie metodologie d’intervento nel rispetto delle naturali vocazioni di ciascun Comitato Cittadino aderente al fine di una azione comune e sinergica che risulti, pertanto, più forte ed incisiva».