PIANELLA: LAVORI SU STRADE COMUNALI PER 363.000 EURO

PIANELLA. Il Sindaco del Comune di Pianella ha firmato la convenzione con la Regione Abruzzo per la messa in sicurezza di tre arterie comunali.

«Si tratta di un intervento fondamentale per migliorare la sicurezza della viabilità comunale – spiega il sindaco Sandro Marinelli – poiché grazie ad un co-finanziamento di 200.000 euro erogato da Regione e Ministero per le infrastrutture e risorse comunali per altri 163.000 euro, saranno eseguiti una serie di interventi per la sicurezza stradale su Via Rieti, Via Ancona e Via Delle Querce. “In particolare – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Antonio Faieta gli interventi, a seconda delle esigenze specifiche, si articoleranno nella realizzazione di guard – rail, cordoli e muri di contenimento, segnaletica verticale ed orizzontale, collocazione di punti luce, dissuasori, adeguamento tracciati e regimentazione acque meteoriche e confidiamo di poter aprire i primi cantieri entro maggio».

«Una parte importante del progetto – conclude il sindaco – riguarda la sensibilizzazione dell’utenza al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, grazie al coinvolgimento della Polizia Municipale, chiamata a sviluppare progetti di prevenzione ed informazione che auspichiamo possano ulteriormente contribuire alla diffusione di una cultura della responsabilità ed educazione stradale da parte di tutti gli utenti, ad iniziare dalle fasce più giovani della popolazione».