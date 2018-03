ALLUVIONE. LEGNINI: «STANZIATI 15 MLN PER INTERVENTI URGENTI»

ROMA. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, ha sottoscritto la dichiarazione dello stato d'emergenza in Abruzzo a seguito dell'alluvione dell’1 e 2 dicembre. Lo stanziamento, deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i primi interventi urgenti, ammonta a 15.000.000,00 di euro ed è stato nominato commissario per l'attuazione degli interventi il Pierluigi Caputi, direttore competente della Regione Abruzzo.

Lo rende noto il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanni Legnini.