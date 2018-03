ELEZIONI MONTESILVANO, M5S PRESENTA LISTE CON DI MAIO E COLLETTI

POLITICA. MONTESILVANO. Sabato mattina alle ore 10.30, in Piazza del comune di Montesilvano sarà presentata la lista del Movimento 5 Stelle che parteciperà alle prossime elezioni comunali. Con molta probabilità il candidato sindaco sarà Manuel Anelli, 23 anni, studente di Medicina, che alle scorse elezioni era riuscito ad entrare in Comune come consigliere di opposizione. A presentare le candidature ci saranno il vice presidente della Camera Luigi Di Maio ed il deputato montesilvanese, Andrea Colletti.