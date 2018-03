RAFFAELE BONANNI RIMANE ALLA CISL

ABRUZZO. Nell’ultimo periodo, in vista dell’elezioni regionali, il Segretario Generale della CISL Raffaele Bonanni, è stato più volte indicato, da varie testate giornalistiche, come potenziale candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo.

Dal sindacato però confermano «il Segretario Raffaele Bonanni resta impegnato nella CISL per concludere il grande processo di riforma organizzativa che ha portato alla creazione della CISL AbruzzoMolise, l’accorpamento, inoltre, della CISL Puglia e Basilicata e l’unificazione di 50 Unioni territoriali in tutta Italia».

«Il Segretario Generale ha assunto un impegno, richiestogli all’unanimità da tutta la classe dirigente della CISL, di accompagnare fine alla conclusione del processo di riforma e di riorganizzazione», continua Maurizio Spina.