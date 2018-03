UGL: TARGA AL PIU' ANZIANO SINDACALISTA, OGGI COMPIE 100 ANNI

MONTESILVANO. Targa per i suoi 100 anni ad Antonio Giannini (che proprio oggi ha compiuto il secolo di vita essendo nato a Montesilvano il 21 febbraio 1914), il piu' anziano sindacalista della Ugl. A premiarlo e' stato il segretario nazionale della Ugl Pensionati Geremia Mancini che si e' personalmente recato a Montesilvano Colle dove il centenario, da sempre, abita. Particolarmente commovente ed emozionante l'abbraccio tra Antonio Giannini e Geremia Mancini che ha anticipato la successiva consegna di una targa ricordo con la scritta "ad Antonio Giannini lavoratore instancabile e da sempre legato alla nostra organizzazione. Per i suoi 100 anni".

«Antonio, straordinaria la sua lucidita', ancora oggi e' un nostro convinto ed appassionato iscritto. Lo abbiamo voluto premiare - ha spiegato il segretario Ugl - non solo per lo splendido traguardo dell'eta' ma anche per la sua fedelta' e dedizione alla nostra organizzazione. Un premio che idealmente va alle tante migliaia di nostri anziani iscritti».