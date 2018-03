PENNE. LAVORI SULLA 151, DA LUNEDI’ CIRCOLAZIONE SOSPESA E DEVIATA

PENNE. Per consentire l’esecuzione dei lavori sulla strada provinciale 151 “Valle del Tavo”, la Provincia di Pescara ha disposto per i prossimi giorni la sospensione della circolazione veicolare nel comune di Penne, con deviazione su altre strade. Nell’area di cantiere il traffico sarà interdetto completamente.

La sospensione della circolazione stradale prenderà il via dalle 7 di lunedì 24 febbraio e proseguirà fino alle 18 del 4 marzo. Il traffico, sarà deviato per tutte le direzioni di marcia sulle seguenti strade: SS 81, Sp 13 (Tavernola – Collecorvino – Penne), SP 12 (Collatuccio Mirabello) e arterie comunali di Penne e Loreto Aprutino. A sollecitare la chiusura al traffico dell’arteria è stata l’impresa esecutrice dell’intervento.