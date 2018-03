SANITA': GESTIONE EMERGENZE, ACCORDO ATENEO TERAMO-ORDINE MALTA

TERAMO . Sara' siglato un accordo tra l'Universita' degli Studi di Teramo e il Corpo Militare Speciale dei Cavalieri dell'Ordine di Malta, responsabile dei punti medici avanzati e degli ospedali da campo in occasione delle grandi emergenze, allo scopo di individuare e attivare programmi e progetti concreti per promuovere la cultura professionale nel settore del medical disaster management e della gestione sanitaria delle maxi emergenze e di inserire la Facolta' di Medicina Veterinaria di Teramo quale punto medico-veterinario avanzato durante le grandi emergenze. L'accordo sara' presentato, martedi' prossimo alle 11, alla Facolta' di Medicina Veterinaria a Piano D'Accio di Teramo dal rettore Luciano D'Amico, da Mario Fine del Comando del Corpo Militare Speciale dei Cavalieri dell'Ordine di Malta, da Pier Augusto Scapolo preside della Facolta' di Medicina Veterinaria e da Augusto Carluccio direttore sanitario dell'Ospedale veterinario universitario didattico di Teramo. In occasione della firma dell'accordo, inoltre, si terra', sempre nella mattinata, un evento formativo dal titolo "Ruolo della Facolta' di Medicina Veterinaria e del Corpo Militare Speciale dell'Ordine di Malta nelle maxi emergenze", coordinato da Augusto Carluccio.