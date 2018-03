TORRICELLA PELIGNA, ALESSANDRO MARIO LEGGE JOHN FANTE

CULTURA. TORRICELLA PELIGNA. Sabato, 22 febbraio 2014, alle ore 21.00, presso la Mediateca John Fante di Torricella Peligna, l’attore Alessandro Mario si esibirà in un reading interamente incentrato sull’opera dello scrittore italoamericano, dal titolo Viaggio con John Fante, in cui leggerà brani tratti dalla saga Bandini (Aspetta primavera, Bandini, Chiedi alla polvere, La strada per Los Angeles e Sogni di Bunker Hill) e da 1933. Un anno terribile. l reading di Alessandro Mario si inserisce nell’ambito del Festival letterario “Il Dio di mio padre” dedicato a John Fante, organizzato dal Comune di Torricella Peligna e a cura di Giovanna Di Lello. E’ il primo di una serie di eventi prefestivalieri che quest’anno anticiperanno la 9° edizione, prevista per l’ultimo weekend di agosto. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.