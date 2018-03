AEROPORTO PRETURO, INCONTRO CON ATTIVITA’ PRODUTTIVE

CRONACA. L’AQUILA. Si è concluso ieri il primo ciclo di incontri programmati dal Comune dell’Aquila che insieme alla Società di Gestione Xpress S.r.l. ha voluto incontrare le realtà locali. L’obiettivo degli incontri è stato presentare l’Aeroporto e le attività aviation del 2014. «Le realtà economiche, tanto quelle turistiche, professionali, religiose e di categoria», si legge in una nota della Xpress, «hanno condiviso la necessità di rendere il flusso in entrata e in uscita dal territorio aquilano più agevole ed efficiente ed hanno evidenziato l’importanza della struttura quale veicolo per l’implementazione dell’incoming in Abruzzo, con evidenti e significative ricadute sia in termini economici sia d’immagine».