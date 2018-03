PESCARA, VENERDI’ IL CONGRESSO FILCTEM CGIL

SINDACATI. PESCARA. Si svolgerà domani, 21 febbraio a Città Sant'Angelo, alla ex Manifattura Tabacchi, il secondo Congresso della Filctem-Cgil di Pescara.

Nelle dodici assemblee di base che si sono svolte nelle aziende del settore industriale manifatturiero, chimico, energia e petrolio, tessile-abbigliamento, i lavoratori iscritti alla Filctem-Cgil di Pescara, hanno eletto 57 delegati (in rappresentanza di 1430 iscritti) che domani rieleggeranno organismi dirigenti della categoria e il Segretario Generale.

La relazione del Segretario uscente, Domenico Ronca proporrà all'assemblea un percorso di iniziative e proposte per fare in modo, che nella campagna elettorale, ormai già avviata per il rinnovo del Consiglio Regionale, «si affrontino in maniera seria i veri problemi che hanno i lavoratori dell'industria nella nostra provincia».