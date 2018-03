DROGA: 40ENNE STRONCATO DA OVERDOSE, L'AMICO SALVO PER MIRACOLO

MARTINSICURO. Stroncato da un overdose a 40 anni. S.P. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e' stato trovato privo di vita, poco fa, agli impianti Tempo Libero sul lungomare Europa a Martinsicuro. Vicino a lui un tunisino di 32 anni residente a Monteprandone (Ascoli Piceno) che, solo grazie al tempestivo allarme lanciato da alcuni ragazzi che si trovavano agli impianti di gioco che hanno fermato una pattuglia di carabinieri, e' stato salvato da morte sicura. Il 118 intervenuto sul posto gli ha somministrato il Narcan e lentamente lo straniero ha ripreso conoscenza. Per il 40enne marchigiano non c'e' stato nulla da fare. Il magistrato ha disposto il trasferimento all'obitorio di Teramo dove, e' presumibile, il magistrato disporra' l'autopsia. I carabinieri della stazione di Martinsicuro hanno sequestrato le due siringhe con le quali i due conoscenti si sono iniettati l'eroina endovena. L'esame tossicologico dira' la qualita' della dose. Inoltre e' stato sequestrato anche il vetrino utilizzato per sciogliere la sostanza stupefacente.