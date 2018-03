DROGA: VIGILI TERAMO SCOPRONO DOSI ABBANDONATE E LE SEQUESTRANO

TERAMO. Questa volta e' stata la polizia locale di Teramo a trovare e sequestrare la droga. Le dosi sono state rinvenute questa mattina durante i servizi di vigilanza e prevenzione a tutela degli orari e delle fasce in eta' scolare. Gli involucri gia' confezionati erano pronti per lo spaccio al minuto ma, stranamente, erano stati abbandonati da poco tempo presumibilmente da spacciatori che alla vista degli agenti hanno preferito abbandonarli. Gli spacciatori speravano che i vigili urbani non notassero le dosi, cosi' da poterli recuperare. Ma cosi' non e' andata. La droga e' stata sequestrata ed il sostituto procuratore di turno, Laura Colica, ne ha disposto la distruzione.