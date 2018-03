ABRUZZO, ANAS: VENERDÌ 21 FEBBRAIO RIAPERTURA DELLA GALLERIA “LE PIANE”

FRANCAVILLA. L’Anas comunica che dalle ore 6:00 del mattino di venerdì prossimo, 21 febbraio, sarà riaperto al traffico il tratto della strada statale 714 “Tangenziale di Pescara” compreso tra lo svincolo “Alento” (km 16,000) e lo svincolo “Val di Foro” (km 20,600), nel comune di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.

Sono, infatti, in corso di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria della galleria “Le Piane”, per un investimento di circa due milioni di euro. Si tratta del primo intervento ultimato, in Abruzzo, tra i lavori urgenti previsti dal “Decreto del Fare” per il rilancio dell’economia e dal piano di manutenzione straordinaria definito nella convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel dettaglio, i lavori hanno comportato la realizzazione di opere di drenaggio e di pavimentazione della galleria e dei relativi imbocchi.