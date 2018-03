GUARDIA DI FINANZA, IL GENERALE DEBIDDA IN VISITA IN ABRUZZO

FINANZA. ABRUZZO. Nella giornata di ieri, il generale Pasquale Debidda, comandante interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza ha fatto visita alla Compagnia di Sulmona ed alla Compagnia di Avezzano. L’Alto Ufficiale, sotto la cui giurisdizione sono posti i comandi della Sardegna, Lazio, Umbria ed Abruzzo, accompagnato dal comandante Regionale Abruzzo – Francesco Attardi - e dal comandante provinciale di L’Aquila – Giovanni Castrignanò -, ha avuto un lungo incontro con il personale dei due Reparti.

Il Generale Debidda ha illustrato le tematiche più rilevanti relative al personale, alla logistica ed all’attività operativa, sottolineando «il fondamentale ruolo ricoperto dalla Guardia di Finanza a tutela degli interessi economico-finanziari del Paese e dell’Unione Europea, nonché a salvaguardia delle libertà economiche dei cittadini, ed auspicando, infine, una sempre più proficua collaborazione e sinergia, già da tempo in atto anche mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, tra le Istituzioni locali ed il Corpo». Prima di ripartire per Roma l’Alto Ufficiale ha espresso il suo apprezzamento per «l’eccellente lavoro svolto e per la positiva considerazione di cui la Guardia di Finanza gode tra la collettività e le varie istituzioni locali, con sprone a sempre meglio operare stante l’insostituibile opera che il Corpo è chiamato a svolgere nell’attuale oltremodo critica fase socio economica».