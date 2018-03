TENTA FURTO NELL’ASILO DI LANCIANO

LANCIANO. E’ stato sorpreso da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile mentre stava tagliando, con una cesoia, la recinzione metallica di un asilo d’infanzia ubicato nel centro abitato di Lanciano. L’uomo, un 37enne del posto attualmente senza lavoro, è stato tratto in arresto con l’accusa di furto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari. L’episodio è avvenuto questa notte. A sorprendere il ladro in flagranza di reato è stata una pattuglia dell’Arma che stava svolgendo un servizio di controllo del territorio nel centro abitato di Lanciano proprio per prevenire questo tipo di reati.

L’intervento è scaturito da una segnalazione di un passante che aveva notato il 37enne mentre usciva dall’androne di un palazzo con in spalla una bicicletta che, subito dopo, aveva caricato a bordo di una Fiat 600. La telefonata pervenuta al 112 ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri che, sulla base delle indicazioni ricevute, poco dopo hanno notato l’autovettura segnalata ferma nelle vicinanze di un asilo d’infanzia. Gli uomini dell’Arma sono scesi per controllare ed hanno sorpreso il 37enne mentre era intento a tagliare la recinzione metallica con una cesoia. Bloccato è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari. Nella sua auto, oltre alla bicicletta, è stata ritrovata anche una pianta che, come accertato successivamente dai militari, era stata rubata nel corso della notte da un vivaio della zona.