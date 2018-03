PESCARA, COMUNE VENDE I ‘RELITTI STRADALI

COMUNE. PESCARA. L’amministrazione comunale si prepara ad alienare, ossia vendere, tutti i cosiddetti ‘relitti stradali’, piccole strisce di terreno derivanti da riconfinamenti, accordi di programma, cessioni da privati, frazioni di terra oggi inutilizzabili, e dunque destinati a diventare discariche abusive o comunque spazi da gestire a spese della collettività. Quelle strisce potranno d’ora in avanti essere vendute ai privati confinanti interessati, procurando un incasso per la pubblica amministrazione, che al tempo stesso sarà sgravata da altri oneri. Ieri il Consiglio comunale ha infatti approvato l’atto di indirizzo, ossia il Regolamento che ha fissato le regole per quelle cessioni, assicurando un trattamento paritario per tutti gli interessati

Infruttuoso invece il voto sul Piano del Colore, proposto dall’assessore Antonelli, delibera rinviata con quella inerente le Schede del Patrimonio storico-architettonico e il Decreto Sviluppo a lunedì prossimo, 24 febbraio.