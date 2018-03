SPOLTORE, SEMINARI GRATUITI PER SVILUPPARE COMPETENZE MANAGERIALI INNOVATIVE

SEMINARI. SPOLTORE. L’amministrazione comunale di Spoltore lancia l’iniziativa “Accorciamo le distanze”, siglando un protocollo d’intesa tra l’Assessorato alle Attività Produttive e l’associazione ‘Crealavorogiovani’. L’obiettivo è quello di avviare dei seminari gratuiti di orientamento al mondo del lavoro per sviluppare

competenze manageriali innovative. « Con questo percorso si vogliono accorciare le distanze tra il mondo

delle imprese e quello dei lavoratori, in linea di continuità con il progetto Cooperare Ensemble, avviato lo scorso anno per favorire la nascita di imprese in forma cooperativa sul territorio », ha spiegato

l’assessore alle Attività Produttive Chiara Trulli, promotrice dell’iniziativa.



Il calendario degli incontri è già stato fissato: 5 seminari di quattro ore ciascuno (dalle 15 alle 19), a partire dal 13 marzo, nella Sala Consiliare del Comune di Spoltore. È previsto un numero massimo di 35

partecipanti. Ecco nel dettaglio le date degli altri appuntamenti: 1 aprile, 7 aprile, 22 aprile e 9 maggio. Ai corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. I moduli di iscrizione verranno presto

pubblicati sul sito internet del Comune.