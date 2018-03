TERAMO. IL SINDACO CHIUDE GLI ASILI “PINOCCHIO” E “POLLICINO” PER 2 GIORNI

TERAMO .A seguito di alcune segnalazioni pervenute all’ufficio Ambiente del Comune, relative alla presenza di processionaria del pino presso la scuola dell’infanzia e asilo nido “Pinocchio” e “Pollicino” di Colleatterrato, è stato effettuato un sopralluogo dal quale è effettivamente emersa la presenza di insetti nelle zone antistanti il plesso scolastico.

In conseguenza di ciò, considerata l’esistenza del pericolo di contatto diretto tra gli operatori della scuola e studenti con i medesimi insetti, il Sindaco ha ritenuto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere una Ordinanza con la quale dispone la chiusura delle scuole dell’infanzia e asilo nido “Pinocchio e Pollicino ” per i giorni 19 e 20 febbraio 2014 al fine di mettere in sicurezza l’istituto scolastico e le sue pertinenze;