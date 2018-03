ABRUZZO. RIABILITAZIONE: CHIESTA AUDIZIONE SUB COMMISSARIO ZUCCATELLI

SALUTE. L’AQUILA. La consigliera Marinella Sclocco (Pd), componente la quinta Commissione permanente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, a seguito di sollecitazioni da parte dei lavoratori e dei sindacati delle strutture di riabilitazione (ex Articolo 26), ha fatto stamani richiesta di audizione del sub commissario Giuseppe Zuccatelli e dei sindacati. La volontà è quella di fine di fare chiarezza sul redigendo piano di riconversione «E' mio dovere fare chiarezza su quanto accadra' alle strutture ex articolo 26 - afferma la consigliera - per evitare incomprensioni e magari ulteriori proteste da parte dei lavoratori e anche degli utenti delle strutture. Ritengo importante un passaggio in Commissione del Progetto di ristrutturazione delle strutture di riabilitazione, al fine di conoscere nel dettaglio sia le nuove opportunita' che scaturiranno dalla ristrutturazione stessa attraverso il nuovo piano sia di valutare le eventuali criticita' che potranno presentarsi. La trasparenza e la condivisione delle scelte in materia di salute, anche nell'ottica del rientro economico - conclude Sclocco - devono essere sempre prioritarie al fine di restituire la migliore delle risposte alla domanda di salute del cittadino, soprattutto in condizioni di estrema fragilità».