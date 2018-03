PESCARA. BIBLIOTECA PROVINCIALE: AL VIA I LAVORI

PESCARA. La giunta provinciale guidata dal presidente Guerino Testa ha approvato un progetto importante riguardante la biblioteca provinciale.



Si tratta dei lavori di completamento e adeguamento della struttura, archivi compresi, alle norme vigenti in materia di sicurezza ed antincendio. L’importo previsto è di 200mila euro (fondi reperiti nell’avanzo del bilancio 2013).



La biblioteca, costruita su progetto dell'architetto Vincenzo Pilotti, subito dopo la creazione della nuova Provincia di Pescara nel 1927, è disposta su due livelli: piano terra e quello rialzato. Al piano terra è presente il deposito bibliografico accessibile solo al personale addetto mentre, al piano rialzato, sono presenti locali dedicati alla lettura e alla consultazione dei volumi da parte dell’utenza. Tra i due piani è presente un piano soppalcato, realizzato con strutture metalliche, per il deposito dei volumi in scaffalature. L’archivio, invece, si trova all’ex Napolplast di via Breviglieri.