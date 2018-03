FURTI: PROPRIETARIO DITTA EDILE METTE IN FUGA TRE LADRI

MONTESILVANO. A sventare un furto in un'impresa edile di Montesilvano, nella zona artigianale, e' stato il proprietario che, verso le 5, ha sentito il cane abbaiare e ha capito che qualcosa non andava. L'uomo, che vive li', ha visto tre uomini in azione, incappucciati e con abbigliamento scuro, che avevano gia' caricato su un furgone il materiale prelevato dal magazzino e stavano per allontanarsi. Per impedire la fuga l'imprenditore ha sistemato un muletto davanti all'ingresso, costringendo i tre a raggiungere a piedi la zona del lungofiume Saline. Nel frattempo la vittima si e' messa in contatto con i carabinieri di Montesilvano, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, facendoli intervenire sul posto. Per rintracciare i ladri i militari dell'Arma hanno fatto arrivare le unita' cinofile da Chieti, ma le ricerche sono andate avanti nell'area di campagna senza esito. I carabinieri stanno lavorando ora sul furgone, abbandonato nella zona artigianale. Hanno gia' appurato che la persona che lo utilizzava fino a questa mattina non corrisponde al proprietario del mezzo, quindi gli accertamenti proseguono.