ROSETO. ARRIVATA L’AUTORIZZAZIONE A RIMUOVERE L’ANTENNA TRALICCIO DI MONTEPAGANO

ROSETO. Obiettivo raggiunto. Grazie alla collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comandante provinciale, Colonnello Giovanni Tosti, è stata finalmente ottenuta l’autorizzazione, più volte richiesta dal sindaco Pavone, a rimuovere e smantellare l’antenna traliccio di Montepagano.

«Si tratta di uno splendido risultato raggiunto anche grazie alla sensibilizzazione del Comitato di Quartiere e dei Consiglieri di Montepagano» sottolinea il primo cittadino, Enio Pavone.

«Siamo particolarmente soddisfatti di poter dare questa buona notizia anche perché si tratta di un punto del nostro programma elettorale sul quale ci siamo tanto battuti, fino ad ottenere il risultato sperato, e sappiamo bene quanto i cittadini di Montepagano ci tenevano. Ora possiamo dire di essere riusciti ad eliminare “quell’obbrobrio” da una delle colline più belle del territorio provinciale».

Per l’attività pratica di rimozione e smantellamento l’Amministrazione comunale rosetana si coordinerà, come previsto dall’accordo, con l’Arma dei Carabinieri per il reperimento delle risorse necessarie. Prossimamente poi verrà realizzato un incontro ad hoc nella frazione di Montepagano per illustrare il progetto al Comitato ed ai residenti.