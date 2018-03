TORTORETO. FOSSO RIVER, DEPOSITATA IN COMUNE LA PETIZIONE DEI RESIDENTI

TORTORETO. Presso la sede comunale di Tortoreto è stata depositata la petizione popolare indirizzata all’amministrazione per chiedere la risoluzione del problema che da tempo investe i cittadini. «Nel tratto finale di Via Carlo Pisacane il fosso River», spiegano i promotori della petizione, «ha problemi di passaggio delle acque piovane e chiediamo all’amministrazione di porre un rimedio definitivo. La quantità di firme raccolte (40) limitate ai soli residenti maggiorenni nella via adiacente al fosso river, raggiunge quasi il 100% dei residenti del tratto stradale, «e dimostra», spiegano i cittadini, «come ci sia da parte della popolazione del Comune una notevole attenzione per il problema specifico e per la situazione della messa in sicurezza del territorio per il dissesto idrogeologico. La nostra proposta: riteniamo che la soluzione migliore per la messa in sicurezza, del tratto finale della cavata debba essere inserito nel piano triennale delle opere e che venga prevista la dotazione finanziaria nel prossimo bilancio di previsione anno 2014.