VIABILITÀ: CEDE TRATTO STRADA, ADRIATICA CHIUSA A FOSSACESIA

FOSSACESIA. Strada statale Adriatica provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Cavalluccio nel comune di Fossacesia, in provincia di Chieti. Lo rende noto l'Anas aggiungendo che la chiusura si è resa necessaria per il cedimento del manto stradale nel tratto dal Km 487,400 al km 495,900. Il cedimento riguarda un tratto del Ponte San Giovanni, già soggetto a restringimento di carreggiata per consentire attività di cantiere. Sul posto è intervenuto il personale Anas per la regolazione del traffico. Deviazioni alla circolazione sono segnalate sul posto.