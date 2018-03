COMUNE MONTESILVANO: IL COLLE RIAVRA’ LA FARMACIA

MONTESILVANO. Montesilvano Colle riavrà la farmacia. Con determina dirigenziale DG8/18 del 07/02/2014 pervenuta in municipio il 13 Febbraio, è arrivato l’ok della Regione, che ha comunicato anche la farmacia, che in base a criteri di vicinanza, dovrà provvedere all’istituzione di questo secondo proprio punto di distribuzione. «Era inconcepibile che un servizio essenziale come quello della farmacia – ha sottolineato il sindaco Attilio Di Mattia - mancasse in un comprensorio così vasto e popolato. Con i residenti e le associazioni abbiamo cercato in tutti i modi di sensibilizzare sul tema la Regione e oggi finalmente le nostre sollecitazioni hanno trovato la giusta e auspicata accoglienza». La farmacia, così come citato nella determinazione, sosterrà gli orari canonici di apertura e chiusura, sabato compreso.