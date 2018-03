ESCURSIONISMO. TORNA AGIBILE IL BIVACCO DEL MONTE AMARO

ABRUZZO. Questa mattina, 14 febbraio, la Sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano, in collaborazione con la Ditta Elisem di Sulmona e previo nulla osta al sorvolo da parte del Parco della Majella, ha provveduto a riposizionare la porta del Bivacco Pelino a Monte Amaro, la cima più alta della Majella.

Pertanto il Bivacco torna a essere agibile e costituire un importante riparo in caso di maltempo per tutti gli escursionisti.