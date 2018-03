CHIETI APRE LO SPORTELLO DOVE DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO SI INCONTRANO

LAVORO. CHIETI. E' stata sottoscritta anche a Chieti la convenzione Blen. L'intesa, firmata dal presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio e dal presidente della Scuola Edile di Chieti, Federico De Cesare, prevede l'attivazione di uno sportello, sede privilegiata per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni. Il portale e lo sportello che verranno attivati con la convenzione rappresenteranno il luogo preposto all'incontro domanda/offerta del settore edile. I lavoratori avranno l'occasione di caricare i loro curricula o consultare gratuitamente le domande di lavoro delle imprese aderenti al sistema, mentre le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile potranno consultare direttamente i profili dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare, al contempo, le proprie domande di lavoro. «Questa convenzione - ha affermato il presidente della Scuola, Federico De Cesare – rappresenta un'occasione importante di rilancio del settore edile, già troppo martoriato dalla crisi economica che sta attraversando».