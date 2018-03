UN GIORNO CON IL SINDACO DI PESCINA, L’INIZIATIVA APERTA AI CITTADINI

POLITICA. PESCINA. Il sindaco di Pescina, Maurizio Di Nicola, ha lanciato l’iniziativa “un giorno con il sindaco”.

Si tratta di una proposta», spiega, «che ha come principale obiettivo quello di ricomporre lo scollamento tra istituzioni e cittadini, attraverso la conoscenza di quei complessi meccanismi che regolano l’attività amministrativa quotidiana». Affiancando il primo cittadino per un giorno, seguendolo in riunioni con i Responsabili del comune ed in Enti Sovracomunali (Provincia, Regione, Consorzi, Parco Regionale Sirente-Velino, ASL, etc…), in assemblee societarie degli organismi partecipati (Aciam, Cam), nelle conferenze per la trattazione dei più svariati temi di interesse pubblico, nelle sedute di Consiglio comunale e nei molteplici incontri per ascoltare le istanze di cittadini e associazioni, i cittadini che vogliono partecipare al progetto «comprenderanno meglio cosa vuol dire rivestire una carica pubblica elettiva». Per aderire a questa iniziativa non ci saranno scadenze temporali per le presentazioni delle domande, ma basterà semplicemente inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica “sindacopescina@postecert.it” o rivolgersi presso l’ufficio di staff del Comune.