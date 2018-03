ORTONA. SI E’ INSEDIATO IL COMITATO PORTO

ORTONA. Dopo mesi e mesi di rinvii si è insediato il Comitato Porto, organismo consultivo dell’Amministrazione Comunale, con il compito di dare indicazioni e pareri sui problemi dello scalo marittimo all’amministrazione comunale che, a seconda delle competenze, le partecipa alle autorità che hanno potestà decisionale in materia. Questo organismo nominato dal Consiglio Comunale ha solamente una funzione consultiva e non di gestione. Eppure è stato per vari mesi argomento di discussione nelle sedi politiche e non solo per trovare l’accordo per eleggere il Presidente ed il comitato direttivo.

Il Comitato è riuscito a nominare il suo presidente nella persona dell’imprenditore Ennio Tiberio, profondo conoscitore delle problematiche portuali che insieme ai quattro componenti il direttivo eletti nella stessa seduta, guiderà questo importante organismo istituito tantissimi anni or sono con l’intento di far partecipare gli operatori portuali alle scelte operate sullo scalo.

Anche gli imprenditori che operano nell’area portuale si sono organizzati per dare il loro contributo alle autorità competenti attraverso la costituzione della “rete portuale” presieduta da Barbara Napoliello.