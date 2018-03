SAN SALVO. BRAVO SRL, OGGI 4 ORE DI SCIOPERO

LAVORO. SAN SALVO. Quattro ore di sciopero oggi alla Bravo Srl, la fabbrica di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. «Da quando è stato firmato l’accordo quadro sulla competitività le buste paga», denunciano Rsu Filctem e Cgil, «sono state puntualmente sbagliate soprattutto nelle voci ferie e rol (riduzione orario di lavoro) oltre, purtroppo, ad errori di varia natura che hanno come risultato una mancanza di fiducia nei confronti dell’azienda. Gli errori puntualmente segnalati non hanno ancora avuto una correzione, dovuta e necessaria», continuano i sindacati, «nonostante una comunicazione interna che garantiva il ripristino corretto relativo alla maturazione dei rol e delle ex festività».

I lavoratori hanno denunciato che nella busta paga di gennaio 2014, 4 giorni di ferie sono diventate 32 ore di rol «dando l’illusione agli operai di avere un numero consistente di rol ed essere più propensi ad accettare la proposta dell’azienda di monetizzare queste ore sul premio di partecipazione. Siccome in questi giorni è in corso la trattativa per introdurre il premio sulla produttività in azienda notiamo che la stessa sta aumentando dappertutto i target produttivi con dei numeri fuori controllo con il risultato che il premio diventa di fatto irraggiungibile. Riteniamo che i nuovi target debbano essere presi dopo l’accordo sulla produttività e non prima».