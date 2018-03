LA FESTA DELLA NEVE A CIVITELLA ALFEDENA

EVENTI. CIVITELLA ALFEDENA. In pieno fermento la preparazione della nuova edizione della “Festa dell’AltraNeve”, manifestazione promossa da “FederTrek”. L’evento che si svolgerà dal 7 al 9 marzo 2014, è rivolto a tutti, dalle famiglie con bambini agli escursionisti esperti, dalle associazioni agli amanti della natura, senza limiti d’età. Le montagne del Parco saranno lo scenario naturale di un ricco programma dedicato alla natura e alle attività all’area aperta su neve: escursioni con ciaspole, sci escursionismo e nordic walking, lezioni di sci alpinismo, sci di fondo e telemark, esercitazioni dedicate al soccorso con il SAGAF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza), momenti di divertimento con pattinaggio, cavalli e gommoni. Per chi ama l’avventura c’è anche la disponibilità di tende da neve per dormire, mentre sabato 8 marzo e prevista una serata danzante con musica popolare, infine l’incontro sarà chiuso domenica 9 marzo con una grande polentata. Il programma completo della manifestazione con le modalità di iscrizione, si può consultare e scaricare dal sito: www.federtrek.org