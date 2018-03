AL VIA VENERDI’ IL TORNEO DI SCACCHI “CITTA’ DI PINETO”

PINETO. Al via venerdì alle ore 20 il torneo internazionale di scacchi Città di Pineto, che si terrà nell’hotel Parco degli Ulivi situato nel centro costiero. La manifestazione si articola su cinque turni e terminerà domenica alle ore 20 con la premiazione. Organizzato dall’associazione sportiva Le Torri del Vomano - Pineto Scacchi, che opera da tempo nel territorio con iniziative rivolte alle scuole e mirate a promuovere la diffusione del “nobil giuoco”, l’evento vede ai nastri di partenza 99 giocatori suddivisi in tre gironi: magistrale, intermedio e amatoriale. Nel torneo magistrale – che offre premi per quasi mille euro – spicca fra i 36 iscritti la presenza di ben quattro maestri internazionali: il trevigiano Daniele Genocchio, il croato Milan Mrdja, il filippino Virgilio Vuelban e il serbo Zivojin Ljubisavljevic; tra i primi dieci del ranking compaiono anche il maestro pescarese Angelo D’Angelo e il candidato maestro teramano Alessio Viviani. Nell’open intermedio (27 iscritti) favori del pronostico per il candidato maestro teramano Antonio Di Martino, vincitore del recente torneo internazionale di Roseto, insidiato dal maceratese Michele Santinelli. Nel girone amatoriale (36 iscritti) il numero uno del tabellone è il pescarese Fabrizio Santamaita, cui daranno battaglia il vastese Lino Zambianchi e il giovanissimo rosetano Lorenzo Ciriolo. Il montepremi complessivo del torneo è di oltre 1.500 euro.