STUFA A GAS ESPLODE NELLA MARSICA, DUE FERITI

TAGLIACOZZO. Due anziani coniugi sono rimasti feriti a causa dell'esplosione di una bombola di gas in un'abitazione del centro di Tagliacozzo; le condizioni dell'uomo destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano (L'Aquila) che hanno portato avanti le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'edificio. Operativo anche il personale del 118 che ha trasferito i due all'ospedale di Avezzano. Le indagini, portate avanti dai carabinieri di Tagliacozzo sono volte ad accertare le cause dell'esplosione dovuta, con ogni probabilità, al malfunzionamento della stufa.