TRASPORTI:DI PAOLO SCRIVE A MINISTRO PER AVEZZANO-ROCCASECCA

ABRUZZO. TRASPORTI. L'assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Di Paolo, ha scritto una lettera al Ministro dei trasporti, Maurizio Lupi, per sollecitare una concreta determinazione riguardo la problematica della tratta ferroviaria Avezzano-Roccasecca. «Nella nota - ha spiegato l'assessore- ho ribadito al Ministro che, dopo il nostro incontro, da lui presieduto, tenutosi a Roma, alla presenza dell'assessore regionale ai Trasporti Morra, del presidente della Provincia Del Corvo e dell'onorevole Piccone non si hanno ancora notizie da RFI sul cronoprogramma dei lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della linea ferroviaria in questione. Attendo dunque, fiducioso una risposta urgente da parte del Ministro sempre attento e disponibile a trovare possibili soluzioni».

