Corse clandestine di cavalli ad Avezzano, la Procura indaga. Guarda i video

AVEZZANO. Inchiesta della Procura di Avezzano (L'Aquila), per ora contro ignoti, sulle corse clandestine di cavalli nella zona industriale della città. Da quanto si è appreso, le indagini sono volte ad accertare l'esistenza o meno, dietro il fenomeno, di un giro di scommesse. Al vaglio una serie di episodi, registrati negli ultimi mesi in via Volta, documentati da alcuni video disponibili anche su Youtube. In uno di questi in particolare si vedono chiaramente due cavalli che si sfidano e ai bordi della strada dei sostenitori che cercando di incoraggiarli. Circa sei anni addietro, una maxi operazione dei carabinieri smantellò un'organizzazione che ad Avezzano era specializzata in gare illegali con i cavalli. Gli indagati furono 33. Un'organizzazione ben ramificata, come riuscirono a ricostruire gli inquirenti, composta quasi esclusivamente da rom di famiglie residenti ad Avezzano e nelle province di Frosinone e Rieti.