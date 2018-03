A CHIETI IL DODICESIMO CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

SALUTE. CHIETI. Giunto alla sua dodicesima edizione consecutiva il Convegno nazionale di Radioterapia Oncologica che si terrà nelle date del 13-14 Febbraio 2014 presso l’Auditorium del Rettorato del campus universitario di Chieti. Le attenzioni sono tutte rivolte ai progressi tecnologici che la moderna Radioterapia ha raggiunto nell’ultimo decennio ed in particolare alle possibilità tecniche di somministrare oggi dosi elevate su volumi tumorali contenuti in combinazione con i farmaci chemioterapici.

“La scelta della Dose in Radioterapia e l’integrazione con le terapie mediche oncologiche”, questo il titolo del XII Convegno organizzato dalla Radioterapia Oncologica del Policlinico di Chieti diretta dal Prof. Giampiero Ausili Cèfaro. Esperti da tutto il territorio nazionale convergeranno su Chieti in questa due giorni per dibattere in modo particolare su quattro patologie tumorali particolarmente frequenti e ricche ancora di molte insidie diagnostiche-terapeutiche: i tumori Polmonari, le neoplasie della Prostata, i tumori Otorinolaringoiatrici e la malattia oligometastatica ovvero una fase di malattia tumorale con limitate sedi metastatiche e potenzialmente suscettibili di una finalità curativa con l’integrazione multidisciplinare delle moderne tecnologie.