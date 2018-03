VARIANTE 16. CHIUSA PER DUE GIORNI LA GALLERIA SAN SILVESTRO

PESCARA. L’Anas comunica che dalle ore 22,00 di lunedì 17 alle ore 6,00 di mercoledì 19 febbraio la strada statale 714 "Tangenziale di Pescara" sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra lo svincolo "Vallelunga" (km 11,350, nel comune di Pescara) e lo svincolo "Val di Foro" (km 20,600, nel comune di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti).



Il provvedimento si rende necessario per consentire la posa dei cavi in fibra ottica all'interno della galleria "San Silvestro".



Il traffico sarà deviato lungo la strada statale 16 "Adriatica".