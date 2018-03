MONS. TETI NUOVO CAPPELLANO MILITARE COMANDO ABRUZZO GDF

L'AQUILA. Monsignor Gabriele Teti è il nuovo cappellano militare del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza. È stato designato dall'Arcivescovo Santo Marcianò, Ordinario Militare per L'Italia. Ieri, il Comandante Regionale Abruzzo, Generale di brigata Francesco Attardi, ha dato il benvenuto a Monsignor Gabriele Teti augurandogli una buona attività di apostolato tra i finanzieri d'Abruzzo. Monsignor Teti è nato a Chieti nel 1958. Laureato in giurisprudenza, scienze politiche e sacra teologia è stato ordinato sacerdote il primo aprile 1985. Proviene dal Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza ed il suo è un ritorno all'Aquila dove dal 1996 al 1998 è stato cappellano militare del 9/o Reggimento Alpini. Nel 2011 è stato nominato Postulatore generale dell'Ordinariato Militare ed in tale veste è postulatore della causa di beatificazione del Servo di Dio M.O.V.M. Salvo D'Acquisto.