AGGIUDICATO L’APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROVINCIALE MARINA DI CITTÀ SANT’ANGELO – ELICE

PESCARA. La giunta provinciale ha aggiudicato l’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 1, Marina di Città Sant’Angelo – Elice per un importo complessivo di 525mila euro.

Gli interventi in programma consistono nel miglioramento della sede stradale e della sua percorribilità in sicurezza considerando che oggi, l’arteria in questione, appare difficoltosa e critica perché priva di marciapiede e di attraversamenti pedonali.

Verrà dunque ampliato il piano viabile, sia per la regimentazione delle acque meteoriche che per consentire la percorribilità pedonale. Verranno realizzati cordoli, marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale, piccole aree di affaccio su punti notevoli del paesaggio circostante, parapetti a protezione del marciapiede in numerosi tratti realizzati in ferro e opere di consolidamento del versante mediante paratia di pali di piccolo diametro. Una volta messo in sicurezza il versante, che in passato ha dato segni di cedimento, saranno realizzati appunto i percorsi pedonali.